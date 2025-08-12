Milan, ecco in che posizione di campo giocherà Modric

Pianeta Milan
In che ruolo giocherà Luka Modric nel Milan? Questa è una delle domande ricorrenti tra i tifosi nell'ultimo periodo. Il parere di Tuttosport
In che ruolo giocherà Luka Modric nella sua nuova avventura al Milan? In questo periodo, tale quesito incuriosisce parecchi appassionati di calcio e, soprattutto, i tifosi rossoneri. I suoi primi 45 minuti con la maglia del Milan a Stamford Bridge hanno dato un indizio.

Il titolo del quotidiano torinese è eloquente. E segue le indicazioni date dal campo nell'esordio di Luka contro il Chelsea. Subentrato al 45' al posto di Ricci, Modric si è posizionato in cabina di regia al fianco di Fofana. La partita è stata particolare a causa dell'inferiorità numerica. I dati, però, raccontano di un Modric al centro del gioco: 35 tocchi totali e 27 passaggi riusciti su 29. Altri numeri rispetto a quelli dell'ex Torino (18 tocchi e 12/12 passaggi riusciti), un po' travolto dalla pressione dei 'Blues'. Il Pallone d'Oro 2018 ha già messo in mostra la sua classe e la sua personalità, nonostante un ritardo di condizione fisica evidente. Tutto normale: il croato si sta allenando da poco meno di una settimana con la squadra.

L'indicazione del campo è la seguente: con ogni probabilità Modric giocherà in posizione da regista, affiancato da due mezzali più fisiche. Fofana, Loftus-Cheek e Jashari paiono perfetti per ricoprire ruoli del genere. I primi due sono centrocampisti box-to-box, in grado di accompagnare l'azione offensiva. Il terzo è un centrocampista completo, a suo agio in entrambe le fasi e con la palla tra i piedi. Non avrà di certo la propensione e l'efficacia offensiva di Reijnders, ma sembra più portato per la fase difensiva rispetto all'olandese.

E se - come contro il Chelsea - Allegri dovesse schierare i suoi con un 3-4-2-1? "La coppia ideale sembra quella formata da Modric e Jashari, ma questo lo dirà il campo e la condizione fisica del croato: se starà bene, con una partita alla settimana, sarà difficile toglierlo dal campo. Idem Jashari" - si legge su Tuttosport.

