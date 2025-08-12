Milan, ecco in che posizione di campo giocherà Modric

Tuttosport titola: "A Modric la bacchetta del direttore"

Il titolo del quotidiano torinese è eloquente. E segue le indicazioni date dal campo nell'esordio di Luka contro il Chelsea. Subentrato al 45' al posto di Ricci, Modric si è posizionato in cabina di regia al fianco di Fofana. La partita è stata particolare a causa dell'inferiorità numerica. I dati, però, raccontano di un Modric al centro del gioco: 35 tocchi totali e 27 passaggi riusciti su 29. Altri numeri rispetto a quelli dell'ex Torino (18 tocchi e 12/12 passaggi riusciti), un po' travolto dalla pressione dei 'Blues'. Il Pallone d'Oro 2018 ha già messo in mostra la sua classe e la sua personalità, nonostante un ritardo di condizione fisica evidente. Tutto normale: il croato si sta allenando da poco meno di una settimana con la squadra.