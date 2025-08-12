Milan, ecco in che posizione di campo giocherà Modric

L'indicazione del campo è la seguente: con ogni probabilità Modric giocherà in posizione da regista, affiancato da due mezzali più fisiche. Fofana, Loftus-Cheek e Jashari paiono perfetti per ricoprire ruoli del genere. I primi due sono centrocampisti box-to-box, in grado di accompagnare l'azione offensiva. Il terzo è un centrocampista completo, a suo agio in entrambe le fasi e con la palla tra i piedi. Non avrà di certo la propensione e l'efficacia offensiva di Reijnders, ma sembra più portato per la fase difensiva rispetto all'olandese.
E se - come contro il Chelsea - Allegri dovesse schierare i suoi con un 3-4-2-1? "La coppia ideale sembra quella formata da Modric e Jashari, ma questo lo dirà il campo e la condizione fisica del croato: se starà bene, con una partita alla settimana, sarà difficile toglierlo dal campo. Idem Jashari" - si legge su Tuttosport.
