Milan, ecco Conceicao: il “sergente di ferro” tanto atteso dai tifosi

Conceicao, arrivato in rossonero a fine dicembre, ha rimesso tutto il mondo Milan coi piedi per terra con alcuni interventi in conferenza stampa ed interviste pre e post partita. L'allenatore portoghese si è presentato dicendo che il suo calcio si basa sul risultato: segnare in una porta e difendere l'altra. Dal suo arrivo è cambiato tutto. In semifinale di Supercoppa Italiana, all'intervallo del match contro la Juventus, Conceicao ha parlato con tutti i giocatori.