Milan, è tornato Kjaer: ieri osannato dai tifosi al raduno rossonero

Anche 'Tuttosport' oggi in edicola si è occupato del raduno del Milan, avvenuto nella giornata di ieri a Milanello. Primo allenamento per il Diavolo, prima partitella (gol di Youns El Hilali per 'aprire la stagione') e si è rivisto, finalmente, Simon Kjaer. Il difensore danese, classe 1989, è stato osannato dai tifosi rossoneri presenti al centro sportivo del Diavolo, che non vedono l'ora di rivederlo in campo a guidare la retroguardia con la sua bravura e la sua leadership.