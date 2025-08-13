Pianeta Milan
Milan e Inter, nuovo San Siro: “Pericolo game over”. La situazione

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport illustra la situazione complicata riguardo al nuovo San Siro. Che faranno Milan e Inter?
"Pericolo game over" si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riguardo al tema del nuovo San Siro. La rosea spiega la situazione attuale dello stadio, complicata enormemente dalle recenti vicende giudiziarie relative all'urbanistica milanese. Milan, Inter e Comune di Milano devo fare un'autentica corsa contro il tempo. E si tratta di una corsa ad ostacoli.

Corsa contro il tempo e ostacoli per il nuovo San Siro

Secondo le previsioni, entro la fine di luglio ci si sarebbe immessi sul rettilineo finale per la questione stadio. A metà luglio, infatti, "si erano concretizzati due fattori altamente positivi per il nuovo impianto milanese. Il primo: il Tar della Lombardia aveva respinto la richiesta di sospensiva relativa alla vendita dello stadio e delle aree circostanti presentata dal Comitato Sì Meazza. Il secondo: Milan, Inter e Palazzo Marino avevano trovato un accordo sul prezzo dell'intera area: 197 milioni" - si legge sulla rosea.

In questo periodo, però, è scaturito un terremoto giudiziario legato all'urbanistica milanese. Il tutto, chiaramente, ha rallentato e complicato la situazione. Ora bisogna iniziare una vera e propria corsa contro il tempo poiché il 10 novembre scatterà il vincolo storico-architettonico sul secondo anello di San Siro, che renderà impossibile demolire la suddetta parte dell'attuale impianto. Dunque, entro tale data occorrono tre passaggi: l'approvazione del progetto da parte di Giunta e Consiglio Comunale, l'accordo definitivo per la compravendita e il rogito.

Il primo passaggio è già critico. Il sindaco Sala rischia infatti di non avere i numeri per l'approvazione. Alcuni appartenenti alla sua maggioranza sono orientati a votare a sfavore. Sala spera perciò di ottenere qualche voto nell'opposizione. Il primo cittadino confida comunque di riuscire a superare tutti gli ostacoli. Allo stesso modo, Milan e Inter restano fiduciose. In più, bisogna aggiungere che i due club possono essere solo spettatori della politica milanese. Inoltre, i rossoneri hanno ancora valido e aperto il progetto a San Donato. Diversa è la situazione dei nerazzurri, per i quali è scaduta l'opzione su Rozzano.

