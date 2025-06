Milan e Inter, il partner per il nuovo stadio e le tempistiche del progetto

Come riporta 'Il Giorno' oggi in edicola è cominciata la fase di trattativa tra Inter, Milan e il Comune di Milano per la vendita dell'area di San Siro. Stando alle ultime indiscrezioni, i due club avrebbero scelto a chi rivolgersi per il nuovo stadio di Milano: sarà l’archistar britannica Norman Foster con il suo studio Foster + Partners a gestire il progetto.