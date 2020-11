Milan, è Brahim Díaz l’alternativa a Calhanoglu | Serie A News

Milan, tutto su Brahim Díaz se parte il turco?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Non è così sicuro che Hakan Calhanoglu rinnovi il proprio contratto con il club di Via Aldo Rossi. Tutt’altro. Anzi, ad oggi appare più probabile una separazione tra le parti, forse già a gennaio.

Il Milan, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, si guarda già intorno per studiare le soluzioni alternative in caso di una partenza di Calhanoglu. Quella più naturale, interna, punta alla promozione del fantasista spagnolo Brahim Díaz quale trequartista titolare del Milan di Stefano Pioli.

Sono state monitorate con attenzione le prestazioni di Brahim Díaz, il quale, finora, ha giocato più in Europa League che in Serie A. È senza dubbio lui, il numero 21, quello che potrebbe sostituire Calhanoglu, in quel ruolo, con egual profitto, viste le enorme qualità tecniche di cui dispone il nativo di Málaga.

Due, soltanto, le controindicazioni secondo ‘Tuttosport‘. La prima è che Brahim Díaz si trova al Milan in prestito secco dal Real Madrid. Il rischio, dunque, è che sia valorizzato un calciatore che, poi, a giugno saluterebbe tutti per tornare a casa. La seconda è che, comunque, fare il trequartista titolare del Milan a soli 20 anni non è facile.

