Con la sosta per le nazionali il Milan pensa al calciomercato. Paolo Maldini e Frederic Massara sono alla ricerca di un attaccante: due nomi nel mirino, ma attenzione alla pista che porta a Dusan Vlahovic. Intano oggi è il giorno di Italia-Spagna per la Nations League: per Gianluigi Donnarumma, che torna a San Siro, si preannuncia una notte calda. Ecco le notizie più importanti di oggi della rassegna stampa.