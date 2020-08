Milan, domani il raduno: prima i tamponi, allenamento martedì

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Vacanze finite, per i calciatori del Milan è tempo di preparare la stagione 2020/2021. Ultimo giorno di svago oggi prima del ritrovo domani in quel di Milanello. Questo il programma: alle ore 9 giocatori e staff si sottoporranno al tampone, nella giornata di martedì invece si tornerà a fare sul serio con gli allenamenti. Come riferisce ‘Tuttosport’, il protocollo da seguire sarà pressoché uguale a quello del post-lockdown, visto che non ci sarà un vero e proprio ritiro, con i calciatori che faranno ritorno nelle proprie abitazioni a fine sessione.

