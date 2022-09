Milan-Dinamo 3-1, tris e primato in Champions: il Diavolo corre in Europa

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' analizza Milan-Dinamo Zagabria, partita valida per la 2^ giornata del gruppo E di Champions League. Una vittoria a San Siro attesa in Europa da nove anni? C'è da ridimensionare. È vero i tre punti mancavano dal settembre 2013, ma è altrettanto vero che dal 2014 fino allo scorso anno i rossoneri non hanno calcato i palcoscenici della massima competizione europea. Un successo per 3-1 che proietta il Diavolo in testa al proprio girone grazie al pareggio tra Chelsea e Salisburgo. Dopo la sosta il doppio impegno consecutivo contro i 'Blues' che dirà moltissimo delle sorti di entrambe le squadre.