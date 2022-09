Milan-Dinamo 3-1, Pioli: “Giroud? Ci siamo capiti, non posso sfiancarlo”

Stefano Pioli, al termine di Milan-Dinamo Zagabria di Champions League, ha parlato della partita, ma anche di Rafael Leao e Olivier Giroud

Renato Panno

Stefano Pioli, al termine di Milan-Dinamo Zagabria di Champions League, ha parlato della partita, ma anche di Rafael Leao e Olivier Giroud. Queste le dichiarazioni riportate dal 'Corriere dello Sport'.

Sulla vittoria in casa in Champions: "Era una casella che la stagione scorsa non avevamo riempito e stasera (ieri, ndr) è stata una bella occasione. È l’ennesimo step positivo. Tra serie A e Coppa non c’è così tanta differenza. Dipende comunque tutto dalle prestazioni. Il nostro livello dovrà salire, ma se giochiamo con i nostri concetti ad alto livello possiamo vincere in campionato ma anche in Champions. Dobbiamo mettere da parte il pensiero che in Europa ci voglia qualcosa di speciale per vincere".

C'è sempre da migliorare: "Ci sono delle partite in cui muoversi tanto è un errore e oggi (ieri, ndr) era una di quelle. Abbiamo sbagliato a spingere tanto con i terzini favorendo la loro fase difensiva. Non dovevamo prendere gol, eravamo ben piazzati: significa che la comunicazione poteva essere migliore. Più in generale potevamo giocare meglio e segnare più gol. Quando non riesci ad andare a mille allora devi essere bravo a gestire. Ci sono tanti aspetti su cui migliorare".

Certezza Leao: "Ha fatto le partite che doveva fare. Lo vorrei ancora più alto e aperto, alla luce di come si chiudevano i nostri avversari. È in continua crescita e non deve smettere di provare a diventare ancora più forte".

Contro il Napoli senza Leao: "Non avremo le stesse caratteristiche, non avendo un vero attaccante che possa sostituirlo. Ma cercheremo di avere soluzioni e posizioni diverse, per fare una grande partita contro un grande avversario".

Giroud non contento del cambio: "Ne abbiamo parlato serenamente e ci siamo capiti. Non potevo pensare di sfiancare Olivier pensando a domenica prossima. Va bene voler giocare sempre, ma io devo fare il mio lavoro". Maldini: "Leao? Nessuno è incedibile a certe cifre". Il punto sul futuro del portoghese