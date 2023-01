Milan, che calo in difesa! Contro la Lazio l’ultima chiamata

Milan, contro la Lazio serve la "vecchia" difesa

C ’è un allarme difensivo, si legge, che ha avuto inizio in questo 2023. Il Milan affronterà la Lazio con un -12 dal Napoli che obbliga a non sbagliare più. Il totale del reparto difensivo si porta dietro numeri decisamente non all’altezza: dopo Natale, in cinque partite giocate i gol presi sono ben nove. Lo stesso numero di reti incassate dal Milan in tutto il girone di ritorno dello scorso campionato. Con certi numeri, la seconda stella per il Milan rischia di rimanere un miraggio.