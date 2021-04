Milan, difesa in affanno: 25 gol subiti e solo 5 clean sheet nel 2021

Il calo di rendimento del Milan è ben visibile anche dai numeri dei gol subiti. Difesa in affanno e solo 5 clean sheet dall'inizio del 2021

Come sottolinea 'Tuttosport' Simon Kjaer, al termine di Milan-Genoa, aveva lanciato il campanello d'allarme sui go subiti. "Prendiamo sempre gol di m....". E' successo anche lunedì sera in occasione del gol dopo due minuti che ha la strada tutta in discesa per la Lazio. Una fragilità difensiva dovuta probabilmente ad una brillantezza fisica che ormai non c'è più. Mancando il pressing offensivo, aumenta la pressione per il reparto arretrato, che non riesce così ad arginare gli avversari. Dall'inizio del 2021 ad oggi, in campionato, il Milan ha subito 25 gol contro i soli 28 segnati e ha mantenuto la sua porta inviolata in sole cinque occasioni ovvero contro Benevento, Cagliari, Torino, Crotone e Verona che sono tutte squadre che vanno dal 9° al 19° posto nella classifica dei gol realizzati. Numeri che rappresentano un campanello d'allarme evidente e che rischia di condizionare ulteriormente un finale di stagione più difficile del previsto.