Milan, difensori contati: ecco quando tornerà disponibile Duarte

MILAN NEWS – Nella giornata di ieri Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha perso il difensore argentino Mateo Musacchio, che dovrà operarsi in artroscopia alla caviglia sinistra la prossima settimana a Barcellona.

Pioli, dunque, adesso ha i difensori contati: in vista di Lecce-Milan, per esempio, saranno disponibili, come centrali, soltanto Alessio Romagnoli, Simon Kjaer e Matteo Gabbia.

Le buone notizie, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, l’allenatore emiliano le avrà, però, da Léo Duarte, classe 1996, ex Flamengo, che si era fermato ad inizio giugno per un problema al flessore della coscia destra.

Nel giro di una settimana circa Duarte tornerà a disposizione di Pioli, rimpolpando, così, la lista degli abili ed arruolabili rossoneri per la parte finale del campionato. QUESTE LE ULTIME DI MERCATO SU GIGIO DONNARUMMA >>>