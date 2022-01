Milan, spunta un nuovo difensore. Idea per uno scambio con la Juve

Diverse le notizie in questa mattina del 26 gennaio sul Milan. La squadra inizia a prepararsi a Milanello per il derby, che si giocherà sabato 5 febbraio. In primo piano l'acquisto di Marko Lazetic e la ricerca di un difensore centrale che possa sostituire nell'immediato Simon Kjaer. Ecco le notizie più importanti nelle prossime schede.