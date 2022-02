Milan, derby in dubbio per Ibrahimovic: si deciderà solo alla vigilia

Zlatan Ibrahimovic rischia di saltare il derby Inter-Milan di sabato a 'San Siro'. Avverte un fastidio e non vuole peggiorare la situazione

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola parla di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, poiché lo svedese rischia di non giocare il derby di sabato pomeriggio, ore 18:00, a 'San Siro' contro l'Inter. Dopo l'ottimismo dei giorni scorsi, infatti, e la quasi certezza di rivederlo in campo nella stracittadina dopo l'infortunio accusato contro la Juventus, oggi siamo al punto interrogativo.

Quando si parla di Ibrahimovic, giocatore ed atleta straordinario, ma pur sempre di 40 anni, la cautela è d'obbligo. Per la 'rosea', Ibrahimovic giocherà Inter-Milan soltanto se il problema al tendine d'Achille della gamba destra sarà completamente superato. Al contrario, nessuno vuole correre il rischio di peggiore la situazione. Pertanto, le condizioni di Zlatan saranno monitorate giorno dopo giorno.

Il verdetto sulla disponibilità o meno di Ibrahimovic per il derby che il suo Milan è costretto a vincere per restare in corsa per lo Scudetto, dunque, arriverà di conseguenza soltanto alla vigilia o, comunque, nelle ore che precederanno la grande sfida contro i nerazzurri. Qualora giocasse, per Zlatan sarebbe il decimo derby in rossonero: negli altri 9precedenti ha segnato 8 gol all'Inter. E vorrebbe puntare ad incrementare il suo bottino, qualora ce la facesse a scendere in campo.

Il fatto che il Milan aveva escluso lesioni al tendine d'Achille aveva lasciato sperare che nel derby potesse giocare al 100%. L'infiammazione presente, con cure e fisioterapia, sarebbe sparita. Almeno questo è ciò che si pensava qualche giorno fa. Ora, però, Ibra ha qualche dolore di troppo, la ripresa è più lenta del previsto e la fiducia, giocoforza, è ridotta. Non è ancora tempo perché scatti un vero e proprio allarme, ma la spia è accesa.

Per 'La Gazzetta dello Sport', oggi, le possibilità che Ibrahimovic giochi Inter-Milan sabato alle ore 18:00 sono pari a quelle che osservi il derby da spettatore a bordo campo. Lui, l'ultimo dei Mohicani (come ha pubblicato qualche giorno fa sui social) è sempre l'ultimo ad arrenderci e farà di tutto per esserci. Vedremo se sarà in grado di scendere in campo in condizioni decenti. Milan, il grande obiettivo del mercato estivo per la trequarti >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI