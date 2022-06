Milan, con il Decreto Crescita che risparmio sugli stipendi: i numeri

I conti del Milan tornano anche grazie al Decreto Crescita . Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, nel corso dell'ultima stagione il club rossonero ha risparmiato ben 21 milioni di euro sugli stipendi dei propri calciatori. Nella rosa di Stefano Pioli ben 14 giocatori beneficiavano di questa agevolazione.

I giocatori con risparmio più alto sono stati i due attaccanti Ibrahimovic e Giroud, per il quale sono stati spesi 2,6 milioni di euro a testa in meno. Un buon risparmio anche su Mike Maignan, per il quale la differenza tra lordo e netto è stata di 1,8 milioni di euro.