Milan, l’interrogativo di Gazzetta: “De Ketelaere stella in Serie A?”

Daniele Triolo

Sono bastati pochi minuti a Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, per far vedere a tutti di che pasta è fatto. 'La Gazzetta dello Sport' ha ricordato come il belga, classe 2001, arrivato in Serie A in questa stagione, abbia disputato finora 112' in tre partite. Di questa, soltanto l'ultima, Milan-Bologna da titolare.

Milan, De Ketelaere ha incantato subito tutti

Scampoli di partite, bastati, però, per confermare l'idea che si aveva del giocatore pagato dal Diavolo ben 35 milioni di euro, bonus inclusi. È un centrocampista offensivo moderno, con doti tecniche non indifferenti, agile e veloce malgrado l'altezza. Per la 'rosea', non è Ricardo Kaká, né Rivaldo. Per ruolo, più Manuel Rui Costa.

De Ketelaere si ispira sicuramente al connazionale Kevin De Bruyne, ma il suo impatto sulla squadra, almeno per ora, non è ancora paragonabile a quello del fantasista del Manchester City. Ad ogni modo, CDK sembra nato per gli assist e per gli spunti che creano la superiorità numerica.

In Milan-Bologna c'è stato un assaggio delle sue potenzialità, devastanti, con i lanci per Rafael Leão e Pierre Kalulu. De Ketelaere gioca da numero 10 moderno, tra le linee, non dà riferimenti. Certo, il campionato è ancora lungo e arriveranno dei momenti no anche per lui. Però 'La Gazzetta dello Sport' si è domandata se, in un torneo senza Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Karim Benzema, l'attaccante rossonero non abbia tutto per diventarne la stella.