Milan, De Ketelaere prende lezioni di italiano: l’inserimento procede

Procede spedito l'inserimento di Charles De Ketelaere nel mondo Milan: il belga sta prendendo lezioni d'italiano per integrarsi al meglio. Nei giorni scorsi l'ex Brugge ha girato un po' per la città, ha conosciuto l'ambiente. Ora, come riporta il Corriere dello Sport, la lingua. Il prossimo passo di De Ketelaere sarà quello di fare le interviste in italiano.