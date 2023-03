Milan, De Ketelaere: al momento non vale l’investimento

Il Milan , specialmente in campionato, non sta vivendo un grande momento. I rossoneri restano appigliati al quarto posto, ma devono guardarsi le spalle. Molto potrebbe anche dipendere dalle scelte fatte sul mercato. Il Milan ha investito milioni nella sessione estiva di calciomercato: Charles De Ketelaere , non ha ancora dimostrato quanto ci si aspettava. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Milan, De Ketelaere il 'flop' del calciomercato?

Maldini e Massara, si legge, hanno vissuto un calciomercato 2022-23 all'insegna degli errori, il più doloroso, al momento, è quello di Charles De Ketelaere. Il belga, è stato profumatamente pagato al Bruges: 32 milioni più di 3 di bonus. 31 presenze con il Milan, ancora zero gol. De Ketelaere è un classe 2001, il tempo è decisamente dalla sua: Charles è alla prima esperienza lontano dal suo Paese, normale che ci sia bisogno di tempo. Per ora, però, non ha dato quanto ci si aspettasse, per questo Pioli gli preferisce con costanza Brahim Diaz. Calciomercato Milan – Colpo per il futuro: occhi sul ‘nuovo’ Osimhen?