Milan, sparito De Ketelaere: con il nuovo modulo ancora meno spazio

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, sta vivendo una brutta stagione. Con le modifiche tattiche di Stefano Pioli rischia di sparire

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, attaccante che il Milan, la scorsa estate, aveva acquistato per 35 milioni di euro bonus inclusi dal Bruges. Il belga, classe 2001, sta vivendo una brutta stagione: attraversa una fase involutiva della sua carriera. Tanto da essersi guadagnato l'appellativo di flop.

"L'all-in del mercato milanista è sempre più ai margini", ha commentato la 'rosea', visto che il numero 90, partito da titolare nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli, è scivolato gradualmente in panchina nel corso dei mesi. Ed ora, con i rossoneri che stanno utilizzando un nuovo modulo, per CDK gli spazi a disposizione potrebbero restringersi ancora di più.

Milan, De Ketelaere ancora a secco e fuori contesto — Nel Milan, ha evidenziato il quotidiano sportivo nazionale, sono andati a segno 17 giocatori diversi. Ma non De Ketelaere. Uno che, nel suo ultimo anno di Bruges, aveva realizzato 18 reti in 49 partite. Vero, il campionato belga non è la Serie A. Ma ci si aspettava, almeno, un minimo contributo in termini realizzativi dal giovane attaccante belga.

Ad oggi, De Ketelaere è lontanissimo dal soddisfare le aspettative estive del Milan. Persino qualche attaccante che, in rossonero, non ha fatto faville (Alessio Cerci, Krzysztof Piątek, Jens Petter Hauge, ma anche i più positivi Samu Castillejo ed Ante Rebić) si è sbloccato prima di lui. Anche André Silva, centravanti del Milan 'cinese' che realizzò solo 2 gol nel nostro campionato.

Il piatto di De Ketelaere, purtroppo, piange ulteriormente se si allarga il discorso alle coppe. In totale 24 partite senza lo straccio di una rete. Soltanto un assist all'attivo di CDK, nel 2-0 al Bologna di fine agosto, beneficiario Leao. Poi il nulla. Tante panchine (mai titolare negli ultimi tre mesi del 2022), molte bocciature per scelte tecnica.

Il rapporto qualità-prezzo è fallimentare. Ogni minuto di De Ketelaere in campo costa al Milan 6.100 euro, contro i 1.200 di Khvicha Kvaratskhelia per il Napoli. Il georgiano, costato appena 10 milioni di euro, ha segnato 10 gol e fornito 14 assist in 22 partite complessive, finora, con gli azzurri. Tra i due, è evidente, c'è un abisso.

Con il 3-5-2 o con il 3-4-3 rischia di giocare ancora meno — Il divario tra i due, di fatto, fotografa anche i 18 punti di distacco in classifica tra Napoli e Milan. 'La Gazzetta dello Sport', poi, ha spiegato come, se Pioli vorrà continuare a perseguire la strada della difesa a tre, ridando, però, spazio in campo a Leao, automaticamente gli spazi per un giocatore come De Ketelaere, nella formazione titolare, si ridurranno a dismisura.

Nel Milan, finora, il belga ha fatto il numero 10, ma anche il 'falso nueve' o la seconda punta: il tutto senza successo. Ecco, perché, per la sua esplosione, probabilmente, ci sarà ancora da aspettare a lungo. Milan-Torino, la probabile formazione: Pioli sorprende ancora >>>