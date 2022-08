Milan, i retroscena su De Ketelaere. Mercato, Onyedika per Bakayoko?

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola questa mattina. La squadra rossonera, infatti, debutterà in campionato domani pomeriggio a 'San Siro' contro l'Udinese e, nel frattempo, i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara sono operativi per completare l'organico in questi ultimi venti giorni di calciomercato. Vediamo, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it' nella mattinata di oggi, venerdì 12 agosto 2022.