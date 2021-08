Milan, Daniel Maldini sta maturando: cos’è meglio per la sua carriera?

Daniel Maldini, classe 2001, non è più soltanto una riserva in questo Milan. Il ragazzo sta crescendo bene. I dubbi sul suo futuro immediato

Daniel Maldini, in questa stagione che sta per cominciare, vuole ritagliarsi uno spazio nel Milan. Ha deciso di restare in rossonero, nonostante sia consapevole di come gli spazi per giocare, una volta iniziata l'annata, non è che siano poi così tanti. Ma, per la terza stagione consecutiva, ha deciso di imparare i trucchi del mestiere dai più grandi. Questa 2021-2022 è la terza stagione effettiva in rosa al Milan per Daniel Maldini che, nei primi due anni, ha collezionato però appena 7 presenze nella massima serie con colori che più ama.