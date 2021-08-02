Amichevole Nizza-Milan 1-1: il gol del pareggio di Giroud | VIDEO

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha mostrato confortanti segnali di crescita in occasione dell'ultima amichevole giocata dai rossoneri, quella pareggiata per 1-1 sul campo del Nizza. Ne ha parlato il quotidiano 'Tuttosport' questa mattina in edicola.

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Il precampionato di Tonali, finora, è stato in crescendo: maluccio contro la Pro Sesto, sufficiente contro il Modena, prova interessante, infine, all'Allianz Riviera di Nizza. Contro un avversario, per altro, più avanti del Milan nella preparazione poiché atteso nel weekend dal debutto in Ligue 1.

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Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, sta seguendo con molta attenzione le prove di Tonali nel suo Milan. Il centrocampista lodigiano è atteso da una svolta dopo una prima stagione tutto sommato negativa ed il ragazzo stesso ne è consapevole. Quando Franck Kessié e Ismaël Bennacer, ad inizio 2022, partiranno per la Coppa d'Africa, spetterà a lui prendere in mano il centrocampo.

Tonali lo sa e si farà presto trovare pronto. Sembra quasi che il ridimensionamento del costo del suo cartellino, pattuito in estate tra i rossoneri ed il Brescia, lo abbia rasserenato e sgravato di un peso forse troppo grande da portare sulle spalle. Ora sarà fondamentale vederlo all'opera a 'San Siro', davanti al pubblico notoriamente esigente. Milan, le importanti dichiarazioni di Giroud in conferenza stampa >>>