Milan, crollo da inizio 2021: dal primo al sesto posto come media punti

Milan, numeri preoccupanti nel 2021

Il 2020 è stato un anno funesto per tantissimi e ovvi motivi, ma non per il Milan. Dal post-lockdown in poi, infatti, la squadra di Stefano Pioli ha iniziato una striscia di risultati utili terminata soltanto poco prima della fine dello scorso anno. Il 2021, invece, sembra aver riportato sulla Terra i rossoneri che, soprattutto nell’ultimo periodo, hanno lasciato per strada troppi punti per puntare al sogno scudetto. Una flessione importante a livello di numeri, con soli 19 punti conquistati su 33 a disposizione. Statistica che porta il Milan dal primo al sesto posto come media punti stagionale. Intanto ecco la nostra ESCLUSIVA con Amelia: “Quanti scherzi al Milan!”