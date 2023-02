Milan, aria di crisi: clima pesante e Pioli cambia la routine

Il Milan di Stefano Pioli disputerà domani sera a 'San Siro' il derby contro l'Inter. La situazione dei rossoneri non è certo tra le migliori

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli, atteso, domani sera, dal derby di 'San Siro' contro l'Inter. Pioli lascerà la squadra per due giorni a Milanello, nel tentativo di scacciare via la crisi con diversi cambi. Si vedrà un Diavolo con un atteggiamento differente in campo ed un altro sistema di gioco. Ma cambierà anche la routine di avvicinamento alla partita.

Pioli cambia le abitudini del Milan — Il Milan di Pioli è abituato a vivere il pre-partita all'hotel Meliá, in zona San Siro. Stavolta, invece, i rossoneri resteranno a Milanello fino al taro pomeriggio di domani. Pioli ha sperato di far uscire il Milan dalle difficoltà con una 'capriola', contro il Sassuolo. Invece è stato un disastro. Adesso, al Milan, nessuno minimizza il momento nero: i Campioni d'Italia si sentono fragili, la brillantezza atletica è un ricordo e le urla di Mike Maignan mancano come non mai.

Pioli, ha raccontato la 'rosea', ha blindato gli allenamenti del suo Milan. L'idea è chiara: vuole compattare la squadra ed evitare che qualche calciatore si distragga, stacchi la spina o, peggio ancora, che si monti la testa. "Sì, recentemente è successo", il commento del massimo quotidiano sportivo nazionale. Pioli cercherà una guida per il gruppo e, presumibilmente, ne troverà almeno due in Olivier Giroud e Sandro Tonali.

L'avvicinamento del Diavolo al derby — Il programma di oggi, per il Milan di Pioli in vista del derby di domani, prevede allenamento alle ore 11:30, quindi la conferenza stampa del mister alle ore 13:45. Pomeriggio e sera a Milanello. Domani, poi, riunione tecnica per gli ultimi consigli tattici e pranzo alle ore 13:00. Dopo un po' di riposo, sarà tempo di derby, con la squadra che partirà in autobus per lo stadio verso le 18:15-18:30.