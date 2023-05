Milan-Cremonese, De Ketelaere altra notte da dimenticare

Un’altra notte da dimenticare per Charles De Ketelaere , si legge. Altri 62 minuti vissuti con gli occhi dei 68.136 spettatori presenti a San Siro addosso. Uno stadio che lo aspetta da inizio stagione, che continua a credere che non sia un pacco ma un giocatore che deve ancora capire su quale pianeta è arrivato. Ma intanto il principino Charles sbaglia tutto o quasi. Sbaglia anche davanti a Carnesecchi. Non lo salta. Non ci riesce. Non salta nessuno. In campo fa cose troppo semplici per uno con i suoi piedi: corre un po’ di qua e un po’ di là, qualche giocata, mai decisiva. Ma non è un centravanti e si vede chiaramente. Cerca di liberarsi, di farsi vedere ma è sempre coperto da un avversario.

Poi torna indietro, fino a metà campo per cercare un pallone. Chiama palla. La chiama sempre. La vuole nei piedi ma niente. Ne riceve poche. Quando Diaz prova a lanciarlo in porta, CDK parte dopo, corre lento. Tutto facile per Chiriches. Poi la grande occasione al minuto 21 con il numero novanta rossonero pronto ad approfittare di un errore Meitè. Ma l'ex prodigio del Bruges non fa i conti con il numero uno di Ballardini che rimane in piedi fino all'ultimo, fino a quando non decide di allungarsi e togliergli il pallone dai piedi. La Curva Sud capisce il momento no e grida il suo nome, lo incita. Lui però non ha nemmeno la forza di alzare la mano e ringraziare.