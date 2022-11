Milan, porte girevoli: quante decisioni da prendere nel 2023

Come riportato sulle pagine del Corriere dello Sport i rossoneri dovranno prendere decisioni per il vice Mike Maignan, con Tatarusanu e Mirante entrambi in scadenza. Non solo, sono ben tre i prestiti che scadranno: Dest, Brahim Diaz e Vranckx. Dovranno essere riscattati a fine anno per averli di nuovo a disposizione. I rossoneri dovrebbero investire una cifra importante per farlo: l'americano costerebbe 20 milioni, lo spagnolo una ventina mentre il belga 13. Capitolo Bakayoko: il centrocampista dovrebbe partire a gennaio. Per Giroud dovrebbe essere pronto il rinnovo, mentre Ibrahimovic dovrebbe dire la sua sul continuare o meno. Il Milan nel cuore: conosciamo meglio il capitano della Primavera Andrei Coubis