Milan, i nuovi vanno a gonfie vele: merito anche di Pioli

Il «Milan 2», come scrive Il Corriere della Sera, visto a Cagliari è stato una sorpresa, la prima vera risposta affermativa alla domanda dell’estate: sì, il Diavolo è cresciuto anche in panchina. Il supermercato da oltre 100 milioni ha portato energie nuove sia fra i titolari sia fra le seconde linee: se Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek avevano già ampiamente dimostrato il loro valore, mercoledì sera a Cagliari hanno brillato Okafor, Musah e Chukwueze, oltre ad Adli. Pioli ha velocizzato l’inserimento dei nuovi, mostrando più coraggio nelle rotazioni: nella stagione passata dopo 6 partite i nuovi avevano giocato in tutto 700 minuti con zero gol, mentre ora sono già al triplo, oltre 2.000 minuti, con 4 reti. LEGGI ANCHE: Milan, Krunic infortunato ma convocato dalla Bosnia >>>