Milan, contro il PSV gli esperimenti di Pioli andati male

Nel pomeriggio di ieri il Milan ha giocato ad Eindhoven contro il Psv l'ultima delle tre amichevoli in programma questo dicembre. La squadra ha perso per 3-0 senza mai dare prova di poter riaprire la partita. Pioli ha provato alcune soluzione. ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

L'undici titolare che si vedrà a Salerno, si legge, il prossimo 4 gennaio non sarà molto diverso da quello schierato ieri al Phillips Stadion, anche per forza di cose. Tra infortuni e rientri tardivi dal Mondiale, Pioli dovrà attingere da una rosa fortemente rimaneggiata. Nel freddo pomeriggio di Eindhoven, comunque, l'allenatore rossonero ha comunque voluto tentare qualche esperimento proprio per capirne l'affidabilità in vista di mercoledì.