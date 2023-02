Milan, Maignan ci prova. Ma per la sfida all’Atalanta è più no che sì

Mike Maignan, portiere del Milan, sta per ritornare ad allenarsi in gruppo. La condizione fisica, però, è tutta da ritrovare. Il punto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Mike Maignan, portiere del Milan assente da più di cinque mesi. L'ultima volta che, in stagione, ha infatti messo la maglia rossonera era il 18 settembre 2022, in occasione di Milan-Napoli 1-2 a 'San Siro'. Da allora, Maignan ha avuto tre problemi fisici al polpaccio sinistro, ha guardato da fuori i Mondiali in Qatar persi in finale dalla sua Francia, nonché la crisi del Diavolo a gennaio ed un percorso in Champions League positivo.

Milan, Maignan in dubbio per la gara contro l'Atalanta — Sembra passata una vita e la domanda, per la 'rosea', adesso ritorna: quando tornerà in campo Maignan? L'ipotesi più probabile, al momento, sembra essere Fiorentina-Milan del prossimo 4 marzo. Nelle ultime settimane l'ex Lille e PSG ha accelerato e il tecnico Stefano Pioli ha iniziato a sperare di riavere presto il suo guardiano della porta titolare. Anche se Ciprian Tătărușanu non ha preso gol nelle ultime tre partite, avere Maignan tra i pali fa tutta la differenza del mondo per il Diavolo.

In questi giorni, per 'La Gazzetta dello Sport', Maignan proverà ad allenarsi con i compagni: cosa che, al momento, non ha mai fatto. La reazione agli allenamenti più intensi, di fatto, calibrerà il suo rientro. Per ora non è ancora pronto, ben lontano dalla condizione di forma ideale. Ecco perché è davvero improbabile immaginare Maignan in campo dal 1' per Milan-Atalanta di domenica prossima a 'San Siro'. Decideranno, ad ogni modo, Pioli e Maignan, secondo le reazioni che ci saranno nei prossimi giorni.

Il grande obiettivo è riaverlo in campo per Tottenham-Milan — Il grande obiettivo di Maignan e del Milan, per la 'rosea', del resto è il rientro del portiere a Londra contro il Tottenham, nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Per quella sera ci può essere un ragionevole ottimismo, con la partita di Firenze, in programma quattro giorni prima, come ideale testa per il rientro. Un'occasione, dunque, per non andarsi a giocare la gara più importante in questo momento storico della stagione 'a freddo', dopo oltre cinque mesi di stop.

Maignan è un agonista, uno che vuole sempre forzare. Anche per questo è andato incontro ad una ricaduta, negli scorsi mesi, che gli ha atto perdere svariate settimane. Ed anche per questo sarà difficile mandarlo in panchina, fosse solo per 90'. Se non sarà pronto, il classe 1995 avrà ancora pazienza e guarderà i compagni da bordo campo, così come ha fatto per diverse partite del Diavolo. In caso contrario, qualora possa andare in campo, giocherà.