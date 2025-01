Milan, dal vice ai preparatori portieri: ecco lo staff di Conceicao

Il Milan, alla fine del 2024, ha cambiato allenatore: Paulo Fonseca out, Sergio Conceicao in. Il neo-tecnico del Diavolo, che ha portato con sé il suo staff, in sole due partite ha portato a casa il primo trofeo stagionale: la Supercoppa Italiana, durante la quale ha battuto la Juventus in semifinale (1-2) e l'Inter in finale (2-3).