Milan, con la Prima Squadra c’è anche il giovane Soncin

NEWS MILAN – Il Milan, in questa stagione, si è contraddistinto per l’enorme mole di portieri in rosa: oltre al titolare Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, infatti, ci sono il fratello Antonio Donnarumma ed il bosniaco Asmir Begovic, prelevato nello scorso gennaio in prestito secco dal Bournemouth per sopperire alla partenza, con la medesima formula, dello spagnolo Pepe Reina, ceduto all’Aston Villa.

Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, però, ha ricordato come il Diavolo, in questa stagione, abbia avuto anche un altro estremo difensore nel giro della Prima Squadra di Stefano Pioli. Si tratta di Matteo Soncin, classe 2001, portiere titolare del Milan Primavera di Federico Giunti, che ha conquistato la promozione nel Campionato Primavera 1 ad un anno di distanza dalla retrocessione in seconda serie: per Soncin ben 4 apparizioni in panchina con i rossoneri capitanati da Alessio Romagnoli tra Serie A e Coppa Italia.

A proposito di Romagnoli: sapevate che il capitano del Milan vanta, in questa stagione, un invidiabile record in condivisione con un altro calciatore? Ecco quale!!!

