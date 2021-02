Milan con il fiatone e Ibrahimovic con il rebus Sanremo | Serie A News

Milan, Ibrahimovic tra i meno peggio del derby di Milano

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è protagonista dell’approfondimento de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Questo perché il numero 11 svedese è stato tra i calciatori rossoneri più positivi nel derby di Milano. Ha cercato di risvegliare la squadra di Stefano Pioli, ad inizio ripresa, con due colpi di testa destinati in rete.

Samir Handanović, portiere dell’Inter, gli ha però negato la gioia del gol in ambedue le circostanze. Il Milan, in questo periodo, sembra aver perso tutta la sua magia e Ibrahimovic, trascinatore fino a qualche giornata fa, dominatore del derby d’andata, è anche uscito per un piccolo fastidio al polpaccio. Un problema per il quale verrà valutato oggi dallo staff medico milanista.

Poi, come evidenziato dalla ‘rosea‘, oggi o domani Ibrahimovic parlerà con Pioli per definire il suo programma di allenamenti in vista del Festival di Sanremo, al quale l’attaccante svedese parteciperà dal 2 al 6 marzo prossimo. Il Milan ha fatto sapere che Ibrahimovic aveva preso un impegno con la Rai prima di rinnovare il suo contratto. Il club aveva accettato l’idea, pur non sapendo di che impegno si trattasse.

Il Milan, ora, arranca e che Ibrahimovic partecipi ora a Sanremo sembra essere un po’ inopportuna, secondo alcuni. Pioli, però, si fida del suo attaccante (“È un professionista, ci fidiamo di lui“) e lo stesso Zlatan, dal canto suo, ha rassicurato il club che sarà disponibile in tutte le gare del Diavolo. A partire da Milan-Udinese di mercoledì 3 marzo, ore 20:45, a ‘San Siro‘, che coincide con la seconda serata del Festival di Sanremo.

Anche da ‘Casa Milan‘ arrivano messaggi di serenità e distensione. Vincere in Europa League contro la Stella Rossa ed a Roma nel posticipo della prossima giornata di Serie A, sicuramente, contribuirebbe ad ‘alleggerire’ il fiatone del Milan ed a mandare Ibrahimovic a Sanremo con più tranquillità.