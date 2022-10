Milan, ieri 41° compleanno di Ibrahimovic: si è regalato due Ferrari

Ieri Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha festeggiato il suo 41° compleanno. Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come lo svedese si sia fatto un bel regalo per celebrare la ricorrenza. Se, infatti, dodici mesi fa, per il suo 40° genetliaco, si era comprato una Ferrari dorata, in quest'occasione ha voluto strafare.