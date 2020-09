Milan, Colombo ultimo prodotto di una ‘cantera’ che vale

Milan, che bella scoperta bomber Colombo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Lorenzo Colombo, classe 2002, giovane centravanti sfornato dalla ‘cantera‘ del Milan. Colombo è definito come “un predestinato”. Per vari motivi. Innanzitutto, perché ha esordito nel Milan ‘dei grandi’ affrontando la Juventus: era accaduto nella scorsa stagione, in semifinale di ritorno di Coppa Italia.

E poi perché non capita a tutti di esordire in una competizione europea andando in rete. A Colombo è capitato giovedì sera, in occasione di Milan-Bodø/Glimt, terzo turno preliminare di Europa League a San Siro. Al 32′, su assist di tacco di Hakan Çalhanoglu, Colombo ha depositato in rete, in tap-in, la sua prima rete ufficiale con la maglia del Diavolo ed anche la prima in Europa. Con i suoi 18 anni e 200 giorni, è il terzo marcatore più giovane di sempre del Milan in Europa.

Colombo viene soltanto dietro Mohamed Sarr e Paolo Ferrario. Il difensore centrale congolese segnò a 17 anni, 9 mesi e 4 giorni in Milan-Bate Borisov 4-0 del 27 settembre 2001. L’attaccante italiano segnò, il 25 novembre 1959, l’unico gol rossonero in Barcellona-Milan 5-1. Una rete, quella di Colombo, celebrata anche dal Milan sui social. Un gol arrivato in un momento dove, con un Milan senza Zlatan Ibrahimović ed Ante Rebić, è evidente che il destino gli abbia teso una mano.

Bisogna, però, essere bravi a saper sfruttare il magic moment. E Colombo, va detto, lo ha fatto sin dalle amichevoli precampionato. Il giovane attaccante del Milan, va ricordato, era andato già in gol contro Monza, Vicenza e Brescia, prima della rete ufficiale nel terzo turno preliminare di Europa League. Gol di rapina, ma anche di pregevole fattura: segno di un bagaglio tecnico tutt’altro che di scarso livello, anzi.

A soli 18 anni, Colombo ha scelto di restare al Milan per giocarsi le sue carte alle spalle di un mostro sacro come Ibra. Tanta personalità per il ragazzo. A quell’età, in genere, si compiono altre scelte. Amante di Gabriel Omar Batistuta, Colombo ha scelto il numero 29 perché è stato il primo portato, da professionista, da Kylian Mbappé, cresciuto nel vivaio del Monaco ed oggi stella del PSG e del calcio mondiale. MERCATO: MILAN VICINO AD UN ACQUISTO A SORPRESA >>>