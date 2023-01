Milan, Colombo cresce a vista d’occhio: ecco l’erede di Giroud

Come riportato dalle pagine di Tuttosport, il Milan potrebbe avere il futuro dell'attacco in casa ovvero Colombo

Il Milan potrebbe essere alla continua ricerca della punta del futuro. Questo perché sia Olivier Giroud che Zlatan Ibrahimovic sono due giocatori di incredibile talento e classe, ma anche di una certa età. Origi , al momento, non ha dato quanto sperato. Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero, così, essere alla ricerca della punta del futuro nelle prossime sessioni di calciomercato . Come riportato dalle pagine di Tuttosport, il Milan potrebbe avere il futuro dell'attacco in casa.

Milan, Colombo il futuro?

Colombo, si legge, sta giocando benissimo con il Lecce, diventando il punto focale dell'attacco. L'attaccante di proprietà del Milan è stato fondamentale per 10 punti dei leccesi. Due gol e due assist nelle ultime tre gare del 2022 e il 2-1 decisivo nella sfida del nuovo anno contro la Lazio. Corvino, ds del Lecce, lo ha preso con un prestito con diritto fissato a 2.5 milioni e contro riscatto a 3 milioni. Il 20enne di proprietà del Milan sta migliorando a vista d'occhio e potrebbe far cambiare i piani di calciomercato rossonero: perché spendere una grande cifra e non puntare su un attaccante già in casa?