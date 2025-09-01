Milan, Colombo: “Allegri ha dalla sua parte l’esperienza ed il tempo”

La giornalista Monica Colombo , sul Corriere della Sera, ha analizzato quali potrebbero essere le prossime mosse del Milan e cosa dovrà fare Massimiliano Allegri per portare la squadra in Champions League. Ecco le sue parole.

Milan, Colombo: "Servirà alzare il livello per conquistare un posto in Champions"

"Prove di nuovo Milan. Fra campo e mercato. Con una missione precisa: correggere in tempo almeno alcuni dei difetti di una rosa che avrà sì un solo impegno stagionale, il campionato, ma che oggi come oggi deve salire di livello per superare la folta concorrenza e conquistare un posto nella prossima Champions. Una cosa è certa: oltre all'esperienza, Allegri dalla sua parte ha anche il tempo. Siamo solo alla seconda giornata, mancano nove mesi, tutto può ancora succedere.