Milan, Colombo: “Allegri ha dalla sua parte l’esperienza ed il tempo”

La sosta per le Nazionali arriva poi al momento giusto: una volta chiuso il mercato domani sera, ci sarà tempo per ragionare con lucidità su tattica, uomini, strategie. La vittoria di Lecce intanto ha restituito un po' di serenità dopo i nervi tesi dell'esordio choc con la Cremonese. Max, che durante la partita è andato su tutte le furie urlando più volte «calma», uno dei suoi slogan preferiti, alla fine era soddisfatto: «Partita di umiltà e attenzione». Vero.
E il numero zero alla casella dei gol subiti è stato uno degli elementi più incoraggianti della partita, principalmente sulla solidità difensiva. Ma c'è ancora da lavorare. Parecchio. Dopo la sosta, deve per forza nascere (o rinascere) un nuovo Diavolo. E queste ultime 48 ore di mercato saranno decisive".
