Milan, Colombo: 'Allegri ha dalla sua parte l'esperienza ed il tempo'
Milan, Colombo analizza sul Corriere le mosse future dei rossoneri e cosa servirà ad Allegri per centrare la Champions League.
Francesco De Benedittis

La giornalista Monica Colombo, sul Corriere della Sera, ha analizzato quali potrebbero essere le prossime mosse del Milan e cosa dovrà fare Massimiliano Allegri per portare la squadra in Champions League. Ecco le sue parole.

"Prove di nuovo Milan. Fra campo e mercato. Con una missione precisa: correggere in tempo almeno alcuni dei difetti di una rosa che avrà sì un solo impegno stagionale, il campionato, ma che oggi come oggi deve salire di livello per superare la folta concorrenza e conquistare un posto nella prossima Champions. Una cosa è certa: oltre all'esperienza, Allegri dalla sua parte ha anche il tempo. Siamo solo alla seconda giornata, mancano nove mesi, tutto può ancora succedere.

La sosta per le Nazionali arriva poi al momento giusto: una volta chiuso il mercato domani sera, ci sarà tempo per ragionare con lucidità su tattica, uomini, strategie. La vittoria di Lecce intanto ha restituito un po' di serenità dopo i nervi tesi dell'esordio choc con la Cremonese. Max, che durante la partita è andato su tutte le furie urlando più volte «calma», uno dei suoi slogan preferiti, alla fine era soddisfatto: «Partita di umiltà e attenzione». Vero.

E il numero zero alla casella dei gol subiti è stato uno degli elementi più incoraggianti della partita, principalmente sulla solidità difensiva. Ma c'è ancora da lavorare. Parecchio. Dopo la sosta, deve per forza nascere (o rinascere) un nuovo Diavolo. E queste ultime 48 ore di mercato saranno decisive".

