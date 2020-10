Milan, classifiche del 2020 appese al muro: così Pioli carica i rossoneri

Milan, la strategia di Pioli per continuare a stupire tutti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oggi, martedì 20 ottobre 2020, è una data importante per Stefano Pioli, tecnico del Milan. Importante per due motivi. Oggi, infatti, l’allenatore rossonero compie 55 anni. E sempre oggi compie un anno esatto trascorso materialmente sulla panchina del Diavolo.

Il 20 ottobre 2019, infatti, a San Siro si giocò Milan-Lecce, prima partita di Pioli al posto di Marco Giampaolo. Terminò 2-2, con il pareggio giallorosso nei minuti di recupero. A distanza di un anno, però, tutto è cambiato, come ha evidenziato ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina.

Già, perché Pioli, da semplice traghettatore quale sembrava, si è preso il Milan: è stato incollatore di cocci, muratore, maestro Zen e psicologo di questo Milan, oltre che semplice allenatore. Il risultato? Il gruppo lo stima, lo ammira, lo segue. E, da quando è tornato Zlatan Ibrahimović nello scorso mese di gennaio, Pioli ha avuto un alleato in più nella sua missione, quella di riportare il Milan nelle zone nobili della classifica in Serie A.

Il piano sta funzionando bene, se si considera che, con la quarta vittoria in quattro gare in campionato in questa stagione (l’ultima nel derby), il Diavolo comanda il torneo da solo. Ma come motiva Pioli i suoi ragazzi a spingere al massimo ed a dare sempre di più sul terreno di gioco? Lo ha rivelato la ‘rosea‘.

Nello spogliatoio di Milanello, infatti, è appesa una classifica particolare. Qualcosa a metà tra lo stratagemma motivazionale e l’evidenza statistica. Si tratta di un foglio che, a quanto pare, cambierebbe ogni settimana in base a quello che Pioli sceglie di mettere in risalto per il suo Milan. Ma che prevede anche una ‘parte fissa‘, quale la classifica dell’anno solare 2020.

Una graduatoria che, lo ricordiamo, vede i rossoneri davanti a tutti con 57 punti conquistati. Milan, dunque, davanti anche alla decantata Atalanta (56) ed alla Juventus (49), Campione d’Italia in carica. Nella ‘parte variabile‘ delle classifiche di rendimento, Pioli decide di mettere in evidenza cosa va e cosa non va in quel momento. Una sorta di focus che, talvolta, verte sui tiri in porta, talvolta sui contrasti, altre volte sulle occasioni create e così via.

Un modo per poter capire come e dove poter migliorare di partita in partita. Pioli, poi, sviscera meglio tali numeri nelle riunioni di video-analisi con i giocatori del Milan oppure nel materiale digitale che consegna a ciascun calciatore. E c’è da dire che, in quest’anno solare, il Milan è primo in molte classifiche di rendimento: per media-punti per gara, per numero di vittorie, per gol subiti, per i ‘clean sheet‘ di Gigio Donnarumma.

Pioli, quindi, ha scoperto come caricare il Milan con l'obiettivo di tornare in Champions League e, magari, provare a vincere Europa League e Coppa Italia.