Milan, le cinque sfide di Pioli: dalla Champions al rientro di Ibra

La prossima sarà una stagione diversa per il Milan, che deve riconfermarsi dopo la vittoria dello Scudetto: cinque sfide attendono Pioli. L'allenatore rossonero sarà chiamato a gestire la pressione di essere la favorita, trovare un nuovo equilibrio con i rinforzi che arriveranno dal calciomercato e a far rientrare in gruppo Ibrahimovic dopo l'infortunio. Sfide non facili per Pioli e per il Milan. Prova a fare il punto l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'.