Milan, Chukwueze sprint: torna subito e chiede spazio a Pioli

All'inizio della prossima settimana, quindi, Chukwueze lavorerà per preparare al meglio il derby Inter-Milan e Milan-Newcastle, partita d'esordio dei rossoneri di Stefano Pioli nella Champions League 2023-2024. La previsione della 'rosea' è che il numero 21 rossonero possa iniziare il derby in panchina per poi scendere in campo da titolare contro le 'Magpies'.

Pulisic tornerà dagli States per ultimo — D'altronde Pulisic, che fin qui ha sempre giocato, tornerà per ultimo dagli impegni con le Nazionali. Giocherà la seconda delle due partite con gli Stati Uniti d'America, contro l'Oman, nella notte tra martedì e mercoledì. Mercoledì viaggerà, giovedì sarà a Milanello. Non avrà di fatto tempo per allenarsi e, dunque, se nel derby molto probabilmente giocherà, difficilmente lo farà dall'inizio nel match successivo. Milan, un nuovo acquisto vorrebbe già andare via >>>

