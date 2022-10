Milan-Chelsea 0-2, lo sfogo di Tonali e Kalulu | Champions League News

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha riportato le dichiarazioni di Sandro Tonali e Pierre Kalulu al termine di Milan-Chelsea , partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 terminata 0-2 per gli ospiti a 'San Siro'. Tra mille polemiche per l'espulsione di Fikayo Tomori al 18' , con conseguente calcio di rigore assegnato ai 'Blues' e poi trasformato da Jorginho .

«Siamo in Champions League non esiste fischiare un rigore del genere dopo 20’, per di più con l’espulsione. Io non l’avrei mai dato - ha detto, piuttosto nervoso, Tonali dopo Milan-Chelsea -. Ma l'arbitro Daniel Siebert non si è fermato lì: nel primo tempo, con 7 falli, sono arrivati 4 cartellini. Purtroppo, non possiamo scegliere noi gli arbitri e la sua direzione è stata pessima».