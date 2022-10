Milan-Chelsea 0-2, Sconcerti: “Fuori Tomori, piani saltati” | UCL News

Mario Sconcerti , giornalista sportivo, ha parlato di Milan-Chelsea , partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 , terminata 0-2 per gli ospiti ieri sera a 'San Siro', sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Sconcerti ha iniziato facendo un paragone tra il k.o. dei rossoneri di Stefano Pioli e quello della Juventus sul campo del Maccabi Haifa . "È subito finita la partita del Milan e non è mai cominciata quella della Juve. Tra le due sconfitte molto più grave quella della Juve, ormai senza parole, tanto che ha sentito il bisogno di intervenire Andrea Agnelli confessando l’imbarazzo e la vergogna di tutti", il commento di Sconcerti.

"L’idea era giusta - ha insistito Sconcerti nella sua analisi di Milan-Chelsea -, perché nasceva dall’errore dell’andata quando Mount era stato l’uomo in più. Senza Tomori, tutto è dovuto tornare alle origini lasciando in più al Chelsea un palleggio e una qualità già superiori naturalmente. In queste condizioni impoverite il Milan avrebbe avuto bisogno del miglior Rafael Leão che invece non c’è stato. La differenza così è venuta fuori in tutta la sua forza. La qualità dei giocatori del Chelsea è superiore a quella del Milan, la somma finale, senza Leão, è quasi insopportabile".