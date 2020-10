Milan, che show dopo il lockdown! I numeri dei rossoneri di Pioli

Il Milan di Pioli non si ferma: rossoneri devastanti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan di Stefano Pioli, a cavallo tra le stagioni 2019-2020 e 2020-2021, sta volando. Da quando si è ripreso a giocare a calcio in Italia dopo il lockdown per il coronavirus, i rossoneri hanno cominciato a vincere, incantare e stupire tutti con un gioco delizioso e con tanti gol all’attivo.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, infatti, ha ricordato come il Diavolo sia primo, post-quarantena, in tantissime classifiche di rendimento in Italia. Il Milan di Pioli, per esempio, è primo per media-punti per partita in campionato (2,63), davanti ad Atalanta (2,29) e Napoli (2,13).

Ma è primo anche per vittorie (13), davanti la solita Atalanta (12) ed al terzetto composto da Inter, Napoli e Roma (10). Quindi, il Milan di Pioli guarda tutti dall’alto anche per gol fatti (44), davanti Inter (43) ed Atalanta (42); per gol subiti (13), davanti a Napoli (15) ed a Fiorentina, Inter, Roma e Udinese (20).

Infine, il Diavolo è primo, pari merito con l’Inter, anche per ‘clean sheet‘, ovvero quelle gare in cui ha mantenuto la porta inviolata. Sono 6, davanti a Fiorentina, Juventus ed Udinese (5) ed Atalanta, Cagliari e Napoli (4). Il Milan di Pioli, dunque, praticamente perfetto? Non proprio.

Perché ci sono due classifiche di rendimento nelle quali, al momento, il Diavolo è costretto a rincorrere. Per esempio, quella del possesso palla: con il 55,2% per partita, il Milan è soltanto 6° in Serie A, dove comanda il Sassuolo (59,36%). Ed anche in quella dei gol di testa: il Milan ne ha segnati 4, ed al 5° posto nel massimo campionato, in una graduatoria dove comanda l’Inter con 10. ALTRO INVIDIABILE RECORD EUROPEO PER IL MILAN DI PIOLI >>>