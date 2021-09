Milan, che rabbia per l’arbitro Cakir. Kessie, ecco il sostituto | News

E' il giorno dopo Milan-Atletico Madrid. I rossoneri sono usciti sconfitti immeritatamente 2-1 da San Siro. Protagonista in negativo l'arbitro Cakir, che ha espulso Kessie in maniera fiscale e soprattutto ha di fatto inventato il rigore trasformato da Suarez. Paolo Maldini, intanto, pensa al sostituto di Franck Kessie, il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno. Nelle prossime pagine le notizie più importanti della rassegna dedicata al Milan.