Milan, che affare Hauge: adesso vale almeno il doppio / News

Milan, Hauge vale almeno il doppio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una prestazione maiuscola coronata da un gol e un assist da maestro. Jens Petter Hauge ha fatto intravedere delle qualità davvero interessanti. Il gol del momentaneo 3-2 è un pezzo di bravura notevole: il norvegese ha scartato tre giocatore del Celtic prima di piazzare il pallone all’angolino lontano. Come se non bastasse ecco anche lassi preciso per il definitivo 4-2 di Brahim Diaz. Il Milan si gode il gioiellino classe 1999, un vero e proprio colpo di mercato. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’ Hauge vale già almeno il doppio dei 5 milioni spesi dal club rossonero per prelevarlo dal Bodø/Glimt. Queste le sue dichiarazioni ai fine partita >>>