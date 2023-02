Milan, senza Champions si rischia: il futuro di Leao in bilico

Stasera il Milan affronterà l'Inter in un derby importantissimo: i rossoneri possono vincere e ripartire oppure perdere, e scendere ancora di più nell'oblio del 2023. Il Milan ha come obiettivo quello di chiudere il campionato tra le prime quattro per qualificarsi alla Champions . Senza, Leao potrebbe partire. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

Milan, senza Champions parte Leao?

La qualificazione in Champions per il Milan, si legge, sarebbe importantissima. Nonostante i conti siano nettamente migliori dei nerazzurri, questo non può far star tranquilli i tifosi. In casa di mancata qualificazione in Champions, per garantire lo stesso budget per il mercato a Maldini e Massara, servirebbe una cessione importante. Il rischio di un Milan senza competizioni europee di un certo spessore potrebbe stare stretto a Leao, uno dei prossimi in scadenza nel 2024. Calciomercato Milan – Pericolo Real: gli occhi di Ancelotti su un top?