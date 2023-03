Milan, la qualificazione in Champions anche per Leao: parola di Maldini

Milan, Maldini: "Più soldi entrano..."

Le parole di Maldini, si legge, prima dell'inizio valgono più che mai al 90': «Dobbiamo pensare da dove siamo partiti e con quali mezzi siamo arrivati qua, dobbiamo essere orgogliosi di questo percorso. Non siamo ancora pronti per essere sempre competitivi ma dobbiamo essere felici di dove siamo oggi». Paolo è un uomo di campo costretto a guardare anche ai conti: «Se non hai un bilancio da grande squadra, difficilmente arrivi ai vertici. Puntiamo a ricavi superiori restando sempre ambiziosi dal punto di vista sportivo». I due aspetti convergono quando il tema diventa il futuro di Leao: «I soldi della Champions per il rinnovo di Rafa? Più soldi entrano e più avremo disponibilità…». Una carezza a Ibra: «Abbiamo parlato, ha capito che inserirlo in lista era un rischio, non sapeva come avrebbe reagito il suo corpo».