Milan, oggi i sorteggi della Champions: rischi e speranze rossonere

Milan, Champions con giocatori più esperti

Dal calciomercato sono arrivati nuovi arrivi di profilo internazionale, da Pulisic a Loftus-Cheek. Poi il Milan è giovane ma i suoi titolari, da Thiaw al finalista mondiale Theo, si stanno testando regolarmente ad alto livello. E a proposito di Mondiale... per club, il Milan guarderà a distanza i risultati del Napoli. Al Mondiale per club Fifa che debutterà nel 2025 parteciperanno due italiane e una sarà quasi sicuramente l'Inter. Il Milan ha qualche punto da difendere sul Napoli per esserci e sì, per prestigio e conti sarà importante.