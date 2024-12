Milan, per la Champions League serve una media punti stellare

La soglia Champions League , come scrive 'Il Corriere dello Sport', è variata negli ultimi cinque anni. Nel 2023-24 sono bastati 69 punti in 38 giornate per centrarla; in passato era invece più alta: 70 nel 2022-23 (Milan) e nel 2021-22 (Juve) , addirittura 78 nel 2020-21 (Juve) e nel 2019-20 (Lazio). Il Milan rischia di restare fuori dalla prime quattro in Serie A e quindi dalla competizione europea.

Milan, Champions League difficili: le percentuali e cosa serve. E i milioni...

Fonseca, si legge, ha bisogno almeno di 2 punti ogni partita per agganciare il treno dell'Europa che conta. Per raggiungere i 75 dell'anno scorso con Pioli (2° posto) gliene servirebbero 2,26: un ritmo da scudetto. Secondo Opta, il Milan ha una percentuale di arrivare al quarto posto molto bassa (11,5%). Il solo accesso al torneo porta nelle casse dei club 18,6 milioni. Se ne guadagnano altri 2,1 per ogni vittoria e 700 mila euro per ogni pareggio , poi si aggiungono un bonus che va da 275 mila euro a 9,9 milioni, a seconda del piazzamento, e un tesoretto di 2 milioni con l'arrivo in top 8 (1 milione dalla 9ª alla 16ª). Soldi che il Milan rischia di perdere se non ci sarà un cambio di passo.