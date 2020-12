Milan-Celtic, Krunic sbaglia tutto: esperimento da mediano fallito / News

Milan-Celtic, serata nera per Krunic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una serata da dimenticare per Rade Krunic. Stefano Pioli lo ha schierato da mediano viste le condizioni non ottimali di Ismael Bennacer e per evitare di spremere troppo Sandro Tonali. Il bosniaco, però, ha dato una delle prove peggiori di sé da quando veste la casacca rossonera. Dopo soli 7 minuti l’ex Empoli ha regalato a Rogic l’occasione dello 0-1 del Celtic. Una disattenzione che lo ha influenzato per il resto del primo tempo e non gli ha permesso di trovare la posizione giusta in campo. Inevitabile la sostituzione all’intervallo. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere della Sera’ si è trattato di un esperimento completamente fallito. Il tecnico rossonero, infatti, sta utilizzando il giocatore nei tre dietro la punta. Il Milan può arrivare in Champions League? Il pensiero di Zlatan Ibrahimovic >>>